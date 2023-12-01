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ضبط &quot;تشكيل عصابي&quot; في مصر... بالذكاء الاصطناعي
ضبط "تشكيل عصابي" في مصر... بالذكاء الاصطناعي
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ضبط "تشكيل عصابي" في مصر... بالذكاء الاصطناعي

منوعات

2023-12-01 | 02:22
ضبط "تشكيل عصابي" في مصر... بالذكاء الاصطناعي
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Aljadeed
ضبط "تشكيل عصابي" في مصر... بالذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر الأربعاء الماضي ضبط "تشكيل عصابي" تخصص في إعداد وتزوير مستندات حكومية، بهدف الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان للهيئة المصرية، وفق ما اشارت "سكاي نيوز" فإن التشكيل العصابي عمل على تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.

وحددت الرقابة الإدارية تفاصيل الواقعة في عدد من النقاط، تشمل:

اسفرت تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022 حيث بلغت 4.5 مليار جنيه.

والتحليلات أشارت إلى رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت "الخدمات المتكاملة" التي أتاحتها الدولة المصرية لذوي القدرات الخاصة، رغم خلوهم من أي إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، وكذلك الحصول على معاشات استثنائية.

وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة، واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وبالعرض على النائب العام المصري أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين، حيث عُثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير.

وقد اعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي.

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