بالصور - أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صوراً مذهلة وعالية الدقة للأرض

وأطلقت "Insta360" الأقمار الصناعية المزودة بكاميرات الحركة بزاوية 360 درجة متصلة بأقمار صناعية تدور على بعد 500 كم من الأرض في 16 كانون الثاني.

لجعل هدف إرسال الكاميرات خارج الكوكب ممكناً، عملت الشركة مع شركة "Media Storm" وشركة الأقمار الصناعية SAR" Spacety".

Portrait of the blue planet! Chinese camera manufacturer Insta360 on Tuesday released a set of #Earth photos taken by its self-developed #panoramic camera. The camera is mounted on a #satellite orbiting 500 km away from Earth, which was launched on Jan 15 this year. pic.twitter.com/Ao9LPBfU34 — China Science (@ChinaScience) November 29, 2023

وأمضت شركة الكاميرات 12 شهراً، بما في ذلك ستة أشهر من البحث والتطوير، لتعديل الكاميرات حتى تتمكن من تحمل البيئة في الفضاء. تم تحديد تاريخ الإطلاق الأولي لعام 2022 ولكن تم تأجيله بسبب الوباء حتى الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.وقالت الشركة إن مهندسي "Insta360" أجروا آلاف الاختبارات على الكاميرات لمحاكاة الظروف القاسية للفضاء بأفضل ما في وسعهم.لقد احتاجوا إلى التأكد من قدرة التكنولوجيا على تحمل الحرارة والبرودة الشديدة، حيث كان من المتوقع أن تمر الأقمار الصناعية بين درجات حرارة منخفضة تصل إلى -94 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت اعتماداً على الموقع.وستعمل الأقمار الصناعية التي تحمل الكاميرات حول الكوكب كل 90 دقيقة، لمدة عامين، وهي مبرمجة لمغادرة مدار الأرض بعد ذلك، وعندها سيتم حرقها في الفضاء.