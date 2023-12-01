الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالصور - أول كاميرا &quot;360 درجة&quot; في الفضاء تلتقط صوراً مذهلة وعالية الدقة للأرض
بالصور - أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صوراً مذهلة وعالية الدقة للأرض
A-
A+

بالصور - أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صوراً مذهلة وعالية الدقة للأرض

منوعات

2023-12-01 | 14:55
بالصور - أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صوراً مذهلة وعالية الدقة للأرض
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصور - أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صوراً مذهلة وعالية الدقة للأرض

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية "Insta360" أخيرا عن الصور المذهلة لكوكب الأرض في ظل ظلام الفضاء، التي التقطتها كاميرتان متصلتان بالأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض.

وأطلقت "Insta360" الأقمار الصناعية المزودة بكاميرات الحركة بزاوية 360 درجة متصلة بأقمار صناعية تدور على بعد 500 كم من الأرض في 16 كانون الثاني.
لجعل هدف إرسال الكاميرات خارج الكوكب ممكناً، عملت الشركة مع شركة "Media Storm" وشركة الأقمار الصناعية SAR" Spacety".

وأمضت شركة الكاميرات 12 شهراً، بما في ذلك ستة أشهر من البحث والتطوير، لتعديل الكاميرات حتى تتمكن من تحمل البيئة في الفضاء. تم تحديد تاريخ الإطلاق الأولي لعام 2022 ولكن تم تأجيله بسبب الوباء حتى الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.
وقالت الشركة إن مهندسي "Insta360" أجروا آلاف الاختبارات على الكاميرات لمحاكاة الظروف القاسية للفضاء بأفضل ما في وسعهم.
لقد احتاجوا إلى التأكد من قدرة التكنولوجيا على تحمل الحرارة والبرودة الشديدة، حيث كان من المتوقع أن تمر الأقمار الصناعية بين درجات حرارة منخفضة تصل إلى -94 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت اعتماداً على الموقع.
وستعمل الأقمار الصناعية التي تحمل الكاميرات حول الكوكب كل 90 دقيقة، لمدة عامين، وهي مبرمجة لمغادرة مدار الأرض بعد ذلك، وعندها سيتم حرقها في الفضاء.

اقرأ ايضا في منوعات

عامل مشرحة يلاحظ حركة غريبة داخل كيس للجثث... صدمة غير متوقعة!
Play
03:04

عامل مشرحة يلاحظ حركة غريبة داخل كيس للجثث... صدمة غير متوقعة!

عامل مشرحة يلاحظ حركة غريبة داخل كيس للجثث... صدمة غير متوقعة!

03:04

عامل مشرحة يلاحظ حركة غريبة داخل كيس للجثث... صدمة غير متوقعة!

عامل مشرحة يلاحظ حركة غريبة داخل كيس للجثث... صدمة غير متوقعة!

ميزة جديدة من "واتساب" لزيادة الخصوصية
Play
15:14

ميزة جديدة من "واتساب" لزيادة الخصوصية

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق خاصية "الرمز السري Secret Code"، التي تتيح للمستخدمين إمكانية تأمين الدردشات المقفلة على نحو إضافي.

15:14

ميزة جديدة من "واتساب" لزيادة الخصوصية

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق خاصية "الرمز السري Secret Code"، التي تتيح للمستخدمين إمكانية تأمين الدردشات المقفلة على نحو إضافي.

عاصفة شمسية مرتقبة قد تشل الإنترنت.. علماء يكشفون
Play
14:57

عاصفة شمسية مرتقبة قد تشل الإنترنت.. علماء يكشفون

إستخدم العلماء معرفتهم الجديدة للتنبؤ بالضبط بموعد وصول الحد الأقصى للطاقة الشمسية للدورة الحالية إلى ذروته، وهو أوائل عام 2024.

14:57

عاصفة شمسية مرتقبة قد تشل الإنترنت.. علماء يكشفون

إستخدم العلماء معرفتهم الجديدة للتنبؤ بالضبط بموعد وصول الحد الأقصى للطاقة الشمسية للدورة الحالية إلى ذروته، وهو أوائل عام 2024.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023