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ميزة جديدة من &quot;واتساب&quot; لزيادة الخصوصية
ميزة جديدة من "واتساب" لزيادة الخصوصية
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ميزة جديدة من "واتساب" لزيادة الخصوصية

منوعات

2023-12-01 | 15:14
ميزة جديدة من "واتساب" لزيادة الخصوصية
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Aljadeed
ميزة جديدة من "واتساب" لزيادة الخصوصية

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق خاصية "الرمز السري Secret Code"، التي تتيح للمستخدمين إمكانية تأمين الدردشات المقفلة على نحو إضافي.

ويمكن باستخدام تلك الميزة إخفاء الدردشات المقفلة في تطبيق واتساب، وعدم إظهارها إلا بعد كتابة الرمز السري في شريط البحث داخل التطبيق.
ويستطيع المستخدمون إنشاء رمز سري في تطبيق واتساب، بالذهاب إلى مجلد الدردشات المقفلة "Locked Chats" ثم الضغط على الإعدادات واختيار "الرمز السري"، ثم اختيار "إنشاء رمز سري".
ويمكن استخدام الحروف والأرقام والرموز وحتى الوجوه التعبيرية عند إنشاء الرمز السري، ويُنصح بتعيين رمز سري مختلف عن كلمة السر التي تُستخدم لإلغاء قفل الهاتف.
وبعد إنشاء الرمز السري، يختفي مجلد الدردشات المقفلة من قائمة الدردشات، ويمكن إظهاره مجدداً بكتابة الرمز السري في شريط البحث.
 

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