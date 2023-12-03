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إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع
إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع
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إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع

منوعات

2023-12-03 | 05:44
إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع
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Aljadeed
إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها بحدود ال 5 درجات على الساحل. يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار مع بقاء نسبة الرطوبة المنخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة:  طقس خريفي مستقر ودافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية و يستمر حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية  ومن المتوقع ان يشتد تأثيره اعتبارا من الاربعاء حيث تشتد غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة . 
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة،  وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء خاصة في المناطق الجنوبية . نسبة الرطوبة تكون منخفضة.
الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها بحدود ال 5 درجات على الساحل. يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار مع بقاء نسبة الرطوبة المنخفضة. الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا. الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة ، تشتد غزارتها أحيانا اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد . تنشط الرياح كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع ان تلامس ال 1800 متر خلال الليل.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 25 درجة، فوق الجبال من 5 الى 21 درجة، في الداخل من 6 الى 22 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و25 كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60% 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
- حرارة سطح الماء: 23°م. 
- الضغط الجوي:674 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:   06,27 ساعة غروب الشمس: 16,29.
 

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