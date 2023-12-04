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حادثة غريبة في منزل في نيويورك
حادثة غريبة في منزل في نيويورك
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حادثة غريبة في منزل في نيويورك

منوعات

2023-12-04 | 01:48
حادثة غريبة في منزل في نيويورك
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Aljadeed
حادثة غريبة في منزل في نيويورك

ذكرت السلطات أن رجلا يحمل سكينا قـ تل أربعة من أفراد أسرته الممتدة ومن بينهم طفلان في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك قبل أن تقــ تله الشرطة بالرصاص.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إن فتاة اتصلت للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز وقالت إن "أحد أقرابها يقــ تل أفراد عائلتها".

وأضافت الشرطة للصحفيين أن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاما طـ عن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث، ليطلق أحدهم النار عليه فيرديه قتيلا.

وأفادت بأن المشتبه به سبق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي. ونُقل الضابطان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للطـ عن حتى الموت هم صبي يبلغ من العمر 12 عاما، وفتاة 11 عاما، وامرأة 44 عاما، ورجل في الثلاثينيات من عمره. وأضافت أنها عثرت على الطفل البالغ من العمر 11 عاما أمام المنزل، بينما كان الثلاثة الآخرين داخل غرف النوم.

وأوضحت الشرطة أن شخصا خامسا تعرض للطـعن، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، وأنها ترقد في المستشفى في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة إن المشتبه به أشعل النار في أريكة في غرفة المعيشة بالمنزل وهو ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فرق الإطفاء قبل الدخول إلى المنزل.
 

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