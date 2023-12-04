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علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين
علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين
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علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين

منوعات

2023-12-04 | 07:14
علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين
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Aljadeed
علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين

وجد فريق من علماء الأحياء من معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك ومختبر البيئة السلوكية في حديقة حيوان نورمبرغ في ألمانيا، دليلاً على أن الدلافين قارورية الأنف يمكنها استشعار المجالات الكهربائية.

واختبرت العلماء قدرة اثنين من الدلافين على استشعار مجال كهربائي صغير، بحسب دراسة نشرت في مجلة البيولوجيا التجريبية.
واختار العلماء دراسة الدلافين قارورية الأنف لأنه، كان هناك زوج منها متاح للاختبار في حديقة حيوان نورمبرغ القريبة، واقترحت الأبحاث السابقة أن الخلايا العصبية في الخبايا الاهتزازية الموجودة على طول أنوف الدلافين تشبه بقوة كاشفات المجال الكهربائي، التي لوحظت في أسماك القرش.
وثبّت فريق البحث جهاز استشعار، مكوّن من حامل يحمل هدفاً مطاطياً أحمر خلف قضيب معدني، على الجدار الداخلي لخزان ماء الاختبار، وفوق القضيب مباشرةً، وضع الفريق قطباً كهربائياً قادراً على بث كميات صغيرة من الكهرباء.
وتضمنت التجربة تعليم الدلافين وضع أنوفها على القضيب وانتظار انفجار الكهرباء، وعند حدوث ذلك، تم تدريب الدلافين على السباحة بعيدا، وإلا فإنهم يجب أن يظلوا ثابتين لمدة 12 ثانية.
وأثناء إجراء التجربة، لاحظ الباحثون أن كلا الدولفينين كانا قادرين على الشعور أو الإحساس بالشحنة الصادرة من القطب الكهربائي. وأظهر اختبار إضافي أن كلاهما كانا قادرين على استشعار مجالات التيار المستمر تحت 125 ميكروفولت لكل سنتيمتر بدقة 90%، وكان كلاهما أيضًا قادر على الاستجابة للنبضات الكهربائية.
ويشير الباحثون إلى أن القدرة على اكتشاف التيار الكهربائي من المحتمل أن تساعد الدلافين قارورية الأنف على اكتشاف الفرائس والتقاطها، وقد تساعدها أيضًا على التنقل باستخدام المجال الكهربائي للأرض.
 

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