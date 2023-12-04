الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من بين أكثر الأطعمة إستهلاكاً.. متى يكون العسل ساماً؟
من بين أكثر الأطعمة إستهلاكاً.. متى يكون العسل ساماً؟
A-
A+

من بين أكثر الأطعمة إستهلاكاً.. متى يكون العسل ساماً؟

منوعات

2023-12-04 | 07:57
من بين أكثر الأطعمة إستهلاكاً.. متى يكون العسل ساماً؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
من بين أكثر الأطعمة إستهلاكاً.. متى يكون العسل ساماً؟

يعتقد الكثير من الأشخاص أن "الغذاء الطبيعي" غير ضار، لكن السموم الموجودة بشكل طبيعي في الغذاء تُمثّل خطراً على صحة الإنسان.

ويُعد العسل، بإعتباره مُحلياً طبيعياً ومغذياً، أحد أكثر الأطعمة استهلاكًا في العالم.
ومع ذلك، تنشأ مخاوف تتعلق بالسلامة الغذائية للعسل عندما يجمع النحل رحيقه من النباتات السامة، مثل "Rhododendron sp"، و"Coriaria arborea"، و"Tripterygium wilfordii Hook F".
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا أن هذا العسل يحتوي على سموم نباتية طبيعية.
وقد يُصاب الإنسان بأعراض التسمم بعد تناول العسل السام. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب هذا النوع من العسل بالوفاة.
وتم التعرّف إلى السموم النباتية النموذجية، مثل سموم "غرايانوتوكسين"، و"التريبتوليدات"، و"التوتين"، و"قلويدات البيروليزيدين"، في العسل السام.
ورغم أن أنواع العسل السامة المختلفة تسبب أعراضًا متشابهة، مثل القيء، والغثيان، والدوار، إلّا أن آلية التسمم قد تكون مختلفة.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة على منصة "إكس"، أن هذه الاجتهادات الشخصية غير مثبتة أو مبنية على أسس علمية.
ويمكن تحديد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها:
- الكشف عن محتوى "الهيدروكسي ميثيل فورفورال"، والذي يُعتبر مؤشر على حفظ وتخزين العسل في ظل ظروف مناسبة.
- الكشف عن محتوى السكريات، والذي يُعتبر مؤشر على الغش في العسل.
- اختبار تقدير فعالية إنزيم "الدياستيز". 

اقرأ ايضا في منوعات

علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين
Play
15:42

علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين

وجد فريق من علماء الأحياء من معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك ومختبر البيئة السلوكية في حديقة حيوان نورمبرغ في ألمانيا، دليلًا على أن الدلافين قارورية الأنف يمكنها استشعار المجالات الكهربائية.

15:42

علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين

وجد فريق من علماء الأحياء من معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك ومختبر البيئة السلوكية في حديقة حيوان نورمبرغ في ألمانيا، دليلًا على أن الدلافين قارورية الأنف يمكنها استشعار المجالات الكهربائية.

علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين
Play
07:14

علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين

وجد فريق من علماء الأحياء من معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك ومختبر البيئة السلوكية في حديقة حيوان نورمبرغ في ألمانيا، دليلاً على أن الدلافين قارورية الأنف يمكنها استشعار المجالات الكهربائية.

07:14

علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين

وجد فريق من علماء الأحياء من معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك ومختبر البيئة السلوكية في حديقة حيوان نورمبرغ في ألمانيا، دليلاً على أن الدلافين قارورية الأنف يمكنها استشعار المجالات الكهربائية.

"تفل القهوة" يمكن أن يحمي الدماغ من مرض عصبي
Play
01:59

"تفل القهوة" يمكن أن يحمي الدماغ من مرض عصبي

اهتمام متزايد بإعادة استخدام "تفل القهوة" في أغراض متعددة مثل إنشاء مواد مستدامة جديدة، خاصة أن التقديرات تشير إلى أنه يتم التخلص من حوالي ستة ملايين طن من بقايا القهوة كل عام، ويتم إلقاء الكثير منها في مدافن النفايات، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Environmental Research.

01:59

"تفل القهوة" يمكن أن يحمي الدماغ من مرض عصبي

اهتمام متزايد بإعادة استخدام "تفل القهوة" في أغراض متعددة مثل إنشاء مواد مستدامة جديدة، خاصة أن التقديرات تشير إلى أنه يتم التخلص من حوالي ستة ملايين طن من بقايا القهوة كل عام، ويتم إلقاء الكثير منها في مدافن النفايات، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Environmental Research.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023