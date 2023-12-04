علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين

العديد من الكائنات في المملكة الحيوانية قادرة على استشعار المجال الكهربائي، بعض من أسماك القرش وخلد الماء، ولكن تم العثور على نوع واحد فقط من الثدييات البحرية لديه هذه القدرة، وهو دولفين "غويانا".

كما اختبر العلماء قدرة اثنين من الدلافين الأسيرة على استشعار مجال كهربائي صغير، بحسب دراسة نشرت في مجلة البيولوجيا التجريبية.

واختار العلماء دراسة الدلافين قارورية الأنف لأنه، كان هناك زوج منها متاح للاختبار في حديقة حيوان نورمبرغ القريبة، واقترحت الأبحاث السابقة أن الخلايا العصبية في الخبايا الاهتزازية الموجودة على طول أنوف الدلافين تشبه بقوة كاشفات المجال الكهربائي، التي لوحظت في أسماك القرش.

ثبّت فريق البحث جهاز استشعار، مكوّن من حامل يحمل هدفًا مطاطيًا أحمر خلف قضيب معدني، على الجدار الداخلي لخزان ماء الاختبار، وفوق القضيب مباشرةً، وضع الفريق قطبًا كهربائيًا قادرًا على بث كميات صغيرة من الكهرباء.