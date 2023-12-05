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سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس
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سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس

منوعات

2023-12-05 | 01:38
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس
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سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس


تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية تدريجياً بدءاً من اليوم وتستمر لغاية السبت بطقس غير مستقر وممطر أحياناً مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة بشكل كبير بعدما كانت فوق معدلاتها الموسمية في الأيام الماضية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: ١٥ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر 
٢- الجوّ: غائم وتتساقط الأمطار المحلية بدءا من بعد الظهر تترافق مع برق ورعد وتشتد بين منصف هذا الليل وفجر الغد 
٣- الرياح: شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية: مغبرة متوسطة وتسوء بسبب الضباب جبلاً
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس غائم اجمالا وتتساقط أمطار رعدية متفرقة، كما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (+ ٢٣٠٠ متر). درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٤ و٢١ درجة ساحلا، وبين ٥ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الخميس: الطقس غائم اجمالا وتتساقط أمطار رعدية متفرقة، كما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (+ ٢٣٠٠ متر). درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٥ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

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