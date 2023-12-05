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بالفيديو - ثوران بركان ميرابي.. مفقودون وأعمدة رماد بيضاء
بالفيديو - ثوران بركان ميرابي.. مفقودون وأعمدة رماد بيضاء
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بالفيديو - ثوران بركان ميرابي.. مفقودون وأعمدة رماد بيضاء

منوعات

2023-12-05 | 11:37
بالفيديو - ثوران بركان ميرابي.. مفقودون وأعمدة رماد بيضاء
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Aljadeed
بالفيديو - ثوران بركان ميرابي.. مفقودون وأعمدة رماد بيضاء

ثار بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا  اول من امس مطلقا أعمدة رماد بيضاء ورمادية لأكثر من 3 آلاف متر في الهواء.

وقد هبت سحب الرماد الساخن على بعد عدة أميال إلى الشمال، بحسب مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا.

كما فرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا بعد ثوران البركان، لكن ما زال 42 متنزّها في عداد المفقودين.

وسجّل 70 شخصا مرورهم في نقطتي دخول إلى ميرابي منذ السبت عبر نظام الحجز عبر الإنترنت، وفقا لوكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب سومطرة.

وقال أحمد ريفاندي، المسؤول في مركز مراقبة ميرابي، إنه لم تقع إصابات، مضيفا أنه تم نصح القرويين بالبقاء على بعد 3 كيلومترات من فوهة البركان، وأن يكونوا مدركين لخطر الحمم البركانية المحتملة.

 
 

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