بالفيديو - حطم طائرته بعدما قفز منها عمداً لجمع ملايين المشاهدات ... والمحكمة تحكم عليه بالسجن

حُكم بالسجن ستة أشهر على مستخدم يوتيوب أميركي تسبّب عمداً بتحطّم طائرته لكي يصوّر نفسه وهو يقفز منها بالمظلة قبل سقوطها، حاصداً بفضل مقطع الفيديو المثير هذا عدداً كبيراً من المشاهدات عبر الإنترنت.

وفي التفاصيل فقد ظهر تريفور جيكوب الشغوف بالرياضات الخطرة في المقطع المصور الذي شاهده ملايين الاشخاص منذ 2021، كأنه يواجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة فوق كاليفورنيا حاملاً عصا سيلفي في يده.

وتم تصوير الحادثة من كل الزوايا بواسطة كاميرات مثبتة على الطائرة.

لكنّ الحادث كان في الواقع مدبّراً بكل تفاصيله من الطيار ذي الخبرة بهدف الترويج لشركة وقّع معها عقد رعاية، وفق ما اشارت وزارة العدل الأميركية في بيان.

اعترف اليوتيوبر تريفور جيكوب أنه أسقط طائرته متعمدًا لغرض صناعة مادة إعلامية، وقد يواجه ٢٠ سنة سجن بعد محاكمته حسب ما صرحت به السلطات الأمريكية #اخبار_طيران ✈️



pic.twitter.com/7iAVnik8pY — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) May 12, 2023

وحرص اليوتيوبر الذي سبق أن مثّل الولايات المتحدة في مسابقات التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014، على أن يُظهر في مقطع الفيديو محفظة صنعتها الشركة التي تتولى رعايته.

ورجّح المدّعون العامون في القضية أن يكون جيكوب "ارتكب هذه الجريمة بهدف استقطاب تغطية من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية"، واعتبروا أنه "من غير الممكن التسامح مع هذا النوع من السلوك المتهور".

وادينَ الرياضي البالغ 30 عاماً بإعاقة تحقيق فيدرالي. وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً.

وبعد الحادث، أكد للسلطات أنه لا يعلم بمكان تحطم الطائرة، لكنّ وثائق قضائية أظهرت أنه وصديقه أخرجا الحطام من الغابة بالاستعانة بطوافة، وبعدها قطّع جيكوب الطائرة إلى قطع صغيرة ورماها في مستوعبات النفايات.

كذلك أقرّ بأنه كذب على المحققين من خلال إبلاغهم عن تقرير مزوّر يفيد بأن الطائرة واجهت مشكلة تقنية.