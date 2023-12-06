بالفيديو - ناسا: كويكب بحجم 1 كيلومتر يقترب من الأرض اليوم بشكل خطير

وجاء في بيان الموقع الإلكتروني لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا: "الكويكب سيحقق أقرب اقتراب له من الأرض في 6 كانون الأول عند الساعة 21.00 بالتوقيت العالمي (00.00 بتوقيت موسكو)".
وأضاف: "من المتوقع أن تكون المسافة الدنيا بينه وبين الأرض 0.036 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية هي وحدة قياس المسافات في الفضاء، وتساوي متوسط المسافة بين الأرض والشمس) أي ما يزيد قليلا عن 5.5 مليون كيلومتر. تعتبر الأجسام الفلكية التي تعبر مدار الأرض على مسافة تصل إلى 0.05 وحدة فلكية أو أقل من 7.5 مليون كيلومتر خطرة.
وفقا للعلماء، فإن قطر الكويكب 139622 (2001 QQ142)، يمكن أن يصل من 540 إلى 1200 متر. وتبلغ سرعة الجسم 6.66 كيلومتراً في الثانية.
ولاحظ علماء الفلك الكويكب لأول مرة في 22 آب 2001. وبعد أن أكمل ثورة في مداره، عاد إلى "مجال رؤية" العلماء بعد 22 عاماً.