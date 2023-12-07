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التهمتها النيران اثناء علاجها بالطب البديل ... هذا ما حصل مع عارضة ازياء تايلاندية
التهمتها النيران اثناء علاجها بالطب البديل ... هذا ما حصل مع عارضة ازياء تايلاندية
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التهمتها النيران اثناء علاجها بالطب البديل ... هذا ما حصل مع عارضة ازياء تايلاندية

منوعات

2023-12-07 | 02:20
التهمتها النيران اثناء علاجها بالطب البديل ... هذا ما حصل مع عارضة ازياء تايلاندية
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Aljadeed
التهمتها النيران اثناء علاجها بالطب البديل ... هذا ما حصل مع عارضة ازياء تايلاندية

انتشر مقطع فيديو مرعب للحظة اشتعال النيران بمريضة أثناء علاجها بالطب البديل في تايلاند، مما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

 وفي تفاصيل القصة، وفق ما اشارت "العربية.نت" فقد ذهبت عارضة أزياء تايلاندية، تم التعرف عليها فقط باسمها المستعار "جيم"، إلى عيادة لتجربة العلاج الحراري التايلاندي المسمى Phao Ya، والذي يتضمن حرق الأعشاب على بطنها للمساعدة على الهضم.

وقد بدت عارضة الازياء مرتاحة للغاية في البداية، وهي تتحدث إلى المساعدين وتبتسم وهي مستلقية على السرير مع منشفة وخليط من الأعشاب على بطنها.

ومع ذلك، عندما استخدمت الممرضة ولاعة شمعة لإشعال الخليط، انتشرت النيران على الفور تقريبًا إلى ملابسها والغطاء البلاستيكي الموجود تحتها. ويظهر الفيديو وهي تتلوى وتصرخ من الألم عندما شعرت بالنار تشتعل على جلدها، ويبدو أن النار اندلعت من تحت البطانية التي تغطيها، وانتشرت حول ظهرها في غمضة عين.

وتدحرجت من السرير إلى الأرض بينما كانت ممرضة مذعورة تمسك بيديها، وحاولت أخرى إخماد الحريق ببطانية ثم وسادة. ومن المثير للصدمة أن الطبيب تراجع إلى مكان آمن في الزاوية بينما كان زميله وصديق المرأة يكافحان لإطفاء الحريق.

وقد استخدم المساعد الوسائد لإخماد النيران حتى تمكنوا من السيطرة على الحريق في العيادة في بانكوك، تايلاند.

الى ذلك وبحسب وسائل الإعلام المحلية، وفي شكوى قدمتها إلى وزارة الصحة التايلاندية في 4 ديسمبر/كانون الأول، قالت المرأة: "لقد عانيت الكثير من الألم. وأخشى أن يؤثر ذلك على عملي. وفي غضون أسبوع آخر، أحتاج إلى العمل مرة أخرى، لكن لا يزال يتعين علي تلقي العلاج في المستشفى".

وأضافت جيم أنها عانت من حروق من الدرجة الثالثة، أدت إلى ظهور تقرحات في معظم ظهرها وبطنها، وكان عليها الخضوع للعلاج لمدة شهرين.

وإحدى التقنيات المستخدمة في Phao Ya هي الكي، والذي يتضمن حرق عشبة مجففة على نقاط معينة مع الوخز بالإبر في البطن. ويعتقد أنه يساعد على الهضم.

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