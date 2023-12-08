منخفض جوي جديد يؤثر على لبنان.. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين
ينحسر المنخفض الجوي مع استراحة قصيرة اليوم الجمعة قبل أن يتأثر لبنان من جديد بمنخفض جوي ليلاً ويشتد غدا السبت ويستمر لغاية المساء.
ويعود الاستقرار الجوي التام يومي الأحد والاثنين، في حين يتوقع أن يؤثر على لبنان منخفض آخر يوم الثلاثاء المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: ١٤ و٢٣ درجة ساحلا، وبين ٥ و١٩ درجة بقاعاً، وبين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: غائم بسحب عالية ومتوسطة من دون توقعات بشأن تساقط أمطار خلال النهار لكنها تعاود ليلاً
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب جبلاً
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت: الطقس غير مستقر وغائم اجمالا وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة أحياناً خصوصا ساحلا والمحيط، كما تتساقط الثلوج على الجبال (+ ١٩٠٠متر). درجات الحرارة تنخفض من جديد وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و١٩ درجة ساحلا، وبين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س خصوصا في الشمال.
الأحد: الطقس مستقر ومشمس الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع من جديد وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً، وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.