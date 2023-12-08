منخفض جوي جديد يؤثر على لبنان.. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين



ينحسر المنخفض الجوي مع استراحة قصيرة اليوم الجمعة قبل أن يتأثر لبنان من جديد بمنخفض جوي ليلاً ويشتد غدا السبت ويستمر لغاية المساء.

ويعود الاستقرار الجوي التام يومي الأحد والاثنين، في حين يتوقع أن يؤثر على لبنان منخفض آخر يوم الثلاثاء المقبل.