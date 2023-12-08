أكثر من 10 ملايين مشترك في منصة "X" هذا الشهر



قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي، الخميس، إن أكثر من عشرة ملايين شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقا باسم تويتر، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ولم يتسن بعد الوصول إلى إكس، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في كانون الأول، بالمتوسط أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم.