بالفيديو.. هبوط إضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف



إضطرت طائرة تابعة لشركة طيران روسية من طراز "بوينغ 737" إلى الهبوط اضطراريا بعد أن تسببت انفجارات صغيرة في اشتعال النيران في كلا المحركين أثناء الإقلاع.

وكانت طائرة الخطوط الجوية "إس 7" تقلّ 175 راكبا في طريقها من نوفوسيبيرسك - ثالث أكبر مدينة في روسيا - إلى العاصمة موسكو.

وقال الركاب إن الحريق اندلع عندما كانت الطائرة على المدرج، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو قام أحد الركاب بتصويره مشهدا مخيفا لحريق في المحرك اندلع صباح الجمعة، كما يمكن رؤية ألسنة اللهب وهي تومض بعنف في نوافذ الركاب أثناء الحريق.

🔴A Boeing-737 passenger plane belonging to the Russian airline S7 was forced to make an emergency landing during the Novosibirsk-Moscow flight.



▪️This was due to the failure of one of the plane's engines. pic.twitter.com/B3a77ZIfrh — Conflict Index (@ConflictIndex) December 8, 2023

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه أثناء إقلاع الطائرة "تطايرت شرارات وألسنة فجأة من كلا المحركين".

وذكر أحد الركاب: "اشتعلت النيران في المحرك الأيمن، الذي كنت أجلس بجانبه، بينما كانت الطائرة فوق المدرج، وتلا ذلك اندلاع عدة ألسنة من اللهب".

وأضاف الراكب الذي لم يكشف عن اسمه: "بعد مرور قرابة 10 إلى 20 ثانية، اشتعلت النيران في المحرك الثاني، وشاهدنا وميضا قويا"

وبعد ذلك، قام الطيار بهبوط اضطراري، وهبطت الطائرة بسلام في مطار تولماتشيفو بنوفوسيبيرسك دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وأرجعت إدارة التحقيقات للأقاليم الشرقية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية، سبب الحادث إلى ارتفاع في درجة حرارة محركات الطائرة، وفقما نقلت "ديلي ميل".