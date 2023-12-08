الفنانة جوليا بطرس تتضامن مع غزّة وأهلها عبر تسجيل أغنية "يمّا مويل الهوى" بصوتها .. لسماعها اضغط على الرابط التالي:

الفنانة جوليا بطرس تتضامن مع غزّة وأهلها عبر تسجيل أغنية "يمّا مويل الهوى" بصوتها pic.twitter.com/xzcAmKRS4s
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 8, 2023
الفنانة جوليا بطرس تتضامن مع غزّة وأهلها عبر تسجيل أغنية "يمّا مويل الهوى" بصوتها pic.twitter.com/xzcAmKRS4s
إضطرت طائرة تابعة لشركة طيران روسية من طراز "بوينغ 737" إلى الهبوط اضطراريا بعد أن تسببت انفجارات صغيرة في اشتعال النيران في كلا المحركين أثناء الإقلاع.
إنخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 20 ألف ليرة و98 أوكتان 21 ألف ليرة والمازوت 17 ألف ليرة، فيما إستقر سعر قارورة الغاز.