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مذيعة شهيرة تعتذر بعد قيامها بـ &quot;حركة غير لايقة &quot; على الهواء
مذيعة شهيرة تعتذر بعد قيامها بـ "حركة غير لايقة " على الهواء
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مذيعة شهيرة تعتذر بعد قيامها بـ "حركة غير لايقة " على الهواء

منوعات

2023-12-09 | 04:45
مذيعة شهيرة تعتذر بعد قيامها بـ "حركة غير لايقة " على الهواء
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Aljadeed
مذيعة شهيرة تعتذر بعد قيامها بـ "حركة غير لايقة " على الهواء

مذيعة شهيرة تعتذر بعد قيامها بـ "حركة غير لايقة " على الهواء

قدمت  مذيعة قناة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مريم موشيري اعتذارها بعد قيامها بحركة غير لائقة على الهواء مباشرة، وفق ما اشارت "سكاي نيوز".

وقالت المذيعة المخضرمة في منشور على صفحتها في منصة "إكس": "مرحبا جميعا، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو. كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعد معي تنازليا من 10-0.. وعندما وصلنا إلى 1، أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا".

وأضافت: "لقد كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جدا لأنها خرجت على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص. فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرّد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي".

وظهرت المذيعة (46 عاما)، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بحركة، لتدرك أنها كانت على الهواء وتعود لقراءة الأخبار وكأن شيئا لم يكن.

ومريم موشيري من أصول إيرانية، عملت كمقدمة أخبار في "بي بي سي" لأكثر من 15 عاما قبل ترقيتها لمنصب كبير مقدمي البرامج في 2019.

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