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خلع الحذاء عند الباب... ثقافة أم خطر على الصحة؟
خلع الحذاء عند الباب... ثقافة أم خطر على الصحة؟
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خلع الحذاء عند الباب... ثقافة أم خطر على الصحة؟

منوعات

2023-12-09 | 15:03
خلع الحذاء عند الباب... ثقافة أم خطر على الصحة؟
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Aljadeed
خلع الحذاء عند الباب... ثقافة أم خطر على الصحة؟

فيما يعتبره أناس ثقافة تقتصر على شعوب بعينها، يُطلب من الضيوف وحتى سكان المنزل نفسه، خلع أحذيتهم عند الباب وتركها خارجا، أو ووضعها على رف عند مدخل الشقة، لكنْ هل هناك دواع صحية لفعل ذلك، خاصة أن الأمر قد يغضب الكثير من الناس؟

 

للإجابة عن هذا السؤال، قال الأستاذ الرئيسي في قسم علوم الأرض بكلية بوردو إنديانابوليس في جامعة إنديانا، غابرييل فيليبيلي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن تلك الطريقة لها "فوائد صحية"، معتبرا أنها "ضرورية لحماية الأطفال وكبار السن تحديدا من الإصابة ببعض أنواع العدوى البكتيرية".

كما تابع: "يمكننا تتبع جميع أنواع البكتيريا، لكن من المؤكد أن بعض البكتيريا التي تثير قلقنا أكثر، هي الإشريكية القولونية التي تسبب تشنجات شديدة في البطن وإسهالا دمويا وقيئا".

وأضاف: "كانت هناك دراسات قامت بمسح الجزء السفلي من الأحذية، حيث عثر في 99% من النعال على جراثيم تسبب تلك الأعراض".

ومع ذلك، فإن البكتيريا ليست هي الخطر الوحيد الذي قد تجلبه الأحذية المتسخة إلى المنزل، فبحسب أستاذة الدراسات البيئية بجامعة كولورادو، جيل ليت، فقد "أظهرت الدراسات أنه في المناطق الحضرية حيث توجد منازل قديمة، يمكن دخول غبار الرصاص إلى المنزل بعد أن يعلق على سطح الأحذية".

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