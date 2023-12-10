فيديو "ولعت" لمقاتل سرايا القدس يشغل العالم ويتصدر الترند...

فيما يعتبره أناس ثقافة تقتصر على شعوب بعينها، يُطلب من الضيوف وحتى سكان المنزل نفسه، خلع أحذيتهم عند الباب وتركها خارجا، أو ووضعها على رف عند مدخل الشقة، لكنْ هل هناك دواع صحية لفعل ذلك، خاصة أن الأمر قد يغضب الكثير من الناس؟