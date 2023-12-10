فيديو "ولعت" لمقاتل سرايا القدس يشغل العالم ويتصدر الترند...

وتصدر هاشتاغ "ولعت" موقع التدوينات القصيرة منصة "إكس".
قفزة الفرح: ولّعت 🔥 pic.twitter.com/X9Z0CBNMIr
— أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) December 8, 2023
قفزة الفرح: ولّعت 🔥 pic.twitter.com/X9Z0CBNMIr
في تحول بالأحداث، تكبدت شركة ستاربكس خسارة هائلة في القيمة السوقية، بلغت 11 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.4 بالمئة، مما أطلق أجراس الإنذار داخل أروقة شركة متاجر القهوة الأولى عالميا.
فيما يعتبره أناس ثقافة تقتصر على شعوب بعينها، يُطلب من الضيوف وحتى سكان المنزل نفسه، خلع أحذيتهم عند الباب وتركها خارجا، أو ووضعها على رف عند مدخل الشقة، لكنْ هل هناك دواع صحية لفعل ذلك، خاصة أن الأمر قد يغضب الكثير من الناس؟
أيهما أفضل الحليب البقري أم الجاموسي؟