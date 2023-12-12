"أمطار رعدية وثلوج".. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين

تفاصيل طقس الثلاثاء:١- الحرارة: ١٤ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٥ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على الـ١٠٠٠متر٢- الجوّ: غائم جزئياً مع امطار محلية خاصة بعد الظهر والمساء وتشتد في بعض المناطق بين ليل الثلاثاء-الاربعاء وثلوج على ٢١٠٠متر٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.طقس اليومين المقبلين:الاربعاء: غائم مع أمطار رعدية نهارا وثلوج على ارتفاع الـ٢٠٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.الخميس: مستقر نسبياً، غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تعود للارتفاع وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.