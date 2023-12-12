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&quot;أمطار رعدية وثلوج&quot;.. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين
"أمطار رعدية وثلوج".. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين
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"أمطار رعدية وثلوج".. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين

منوعات

2023-12-12 | 01:50
"أمطار رعدية وثلوج".. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين
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Aljadeed
"أمطار رعدية وثلوج".. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة تدريجياً اليوم وتستمر يوم غد الاربعاء مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، قبل عودة الاستقرار الخميس لايام عدة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس الثلاثاء:

١- الحرارة: ١٤ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٥ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم جزئياً مع امطار محلية خاصة بعد الظهر والمساء وتشتد في بعض المناطق بين ليل الثلاثاء-الاربعاء وثلوج على ٢١٠٠متر 
٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: غائم مع أمطار رعدية نهارا وثلوج على ارتفاع الـ٢٠٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الخميس: مستقر نسبياً، غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تعود للارتفاع وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 

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