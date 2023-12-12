بالفيديو - حوت ضخم يقترب من رواد أحد الشواطئ الأسترالية https://t.co/T8QhirsCNP pic.twitter.com/kr1giNqhN5
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 12, 2023
بالفيديو - حوت ضخم يقترب من رواد أحد الشواطئ الأسترالية https://t.co/T8QhirsCNP pic.twitter.com/kr1giNqhN5
إنخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 3 آلاف ليرة.
تسلّط القائمة الحمراء العالمية للأنواع المهددة بالانقراض التي جرى تحديثها الإثنين، الضوء على تداعيات الاحترار المناخي على التنوع البيولوجي في العالم وكذلك على تأثير الجهود المبذولة لحمايتها.
تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة تدريجياً اليوم وتستمر يوم غد الاربعاء مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، قبل عودة الاستقرار الخميس لايام عدة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.