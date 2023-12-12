بالفيديو - حوت ضخم يقترب من رواد أحد الشواطئ الأسترالية

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة تدريجياً اليوم وتستمر يوم غد الاربعاء مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، قبل عودة الاستقرار الخميس لايام عدة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.