بنسبة 50%.. السعودية الأولى بين دول "العشرين" والثانية عالمياً في نمو عدد السياح الدوليين
إحتلت السعودية المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية لشهر تشرين الأول.
ووفقا لما نشرته وزارة السياحة عبر حسابها في "إكس"، فقد بلغت نسبة تعافي قطاع السياحة في السعودية 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، في حين بلغت نسبة تعافي قطاع السياحة عالمياً 87% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، في حين أن أعلى نسبة تعافٍ حققتها السياحة الوافدة في منطقة الشرق الأوسط على مستوى العالم هي 120% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.