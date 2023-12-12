بنسبة 50%.. السعودية الأولى بين دول "العشرين" والثانية عالمياً في نمو عدد السياح الدوليين

إحتلت السعودية المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية لشهر تشرين الأول.