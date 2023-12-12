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الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة
الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة
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الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة

منوعات

2023-12-12 | 15:46
الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة
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Aljadeed
الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها ضبطت في ميناء فيجو شمال غربي البلاد 7.5 طن من الكوكايين قادمة من أميركا الجنوبية ومخبأة داخل أسماك تونة مجمدة كان من المقرر توزيعها في أنحاء أوروبا.

فقد قامت شبكة تهريب المخدرات بتأسيس شركة استيراد لتجارة الأسماك والمأكولات البحرية على الصعيد الدولي والاستثمار في العقارات أيضا.

وأوضحت الشرطة أنه خلال أشهر من المراقبة، توصل الضباط إلى أن الشركة كانت تخفي تورطها في تهريب المخدرات عن طريق إرسال كمية ضخمة من الحاويات عن طريق البحر من مجموعة متنوعة من الشركات في بلدان المنشأ وكانت شبه الجزيرة الأيبيرية هي الوجهة الدائمة.

الى ذلك وفيما أفادت بأنه تم اعتقال 20 شخصا في المجمل ينتمون إلى منظمتين من أصل بلقاني، ووصفت ذلك بأنه "ضربة كبيرة" لأحد أقوى شبكات توزيع المخدرات في أوروبا.

يشار إلى أنه هذه أكبر عملية ضبط للمخدرات من حيث الكمية في تاريخ جاليسيا وهي منطقة أطلسية تمتاز بساحلها الوعر الذي يعتبر أطول ساحل في إسبانيا وتستخدم منذ عقود في تهريب المخدرات.

وفي عملية أخرى قامت بها الشرطة، عثرت على 3.5 طن من الكوكايين مخبأة في حاويات شحن بميناء فالنسيا شرقي البلاد.

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