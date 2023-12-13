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بالفيديو- برلمانية اميركية تصرخ في وجه نائبة بايدن : هل تعلمين أن الطفل يسوع تحت الأنقـ اض في بيت لحم؟
بالفيديو- برلمانية اميركية تصرخ في وجه نائبة بايدن : هل تعلمين أن الطفل يسوع تحت الأنقـ اض في بيت لحم؟
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بالفيديو- برلمانية اميركية تصرخ في وجه نائبة بايدن : هل تعلمين أن الطفل يسوع تحت الأنقـ اض في بيت لحم؟

منوعات

2023-12-13 | 02:33
بالفيديو- برلمانية اميركية تصرخ في وجه نائبة بايدن : هل تعلمين أن الطفل يسوع تحت الأنقـ اض في بيت لحم؟
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Aljadeed
بالفيديو- برلمانية اميركية تصرخ في وجه نائبة بايدن : هل تعلمين أن الطفل يسوع تحت الأنقـ اض في بيت لحم؟

بالفيديو- برلمانية اميركية تصرخ في وجه نائبة بايدن : هل تعلمين أن الطفل يسوع تحت الأنقـ اض في بيت لحم؟

قاطعت برلمانية أميركية خطاباً  لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، وهي تصرخ للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت هاريس، المعروفة بدعمها للاحتلال الإسرائيلي،  في منتصف الحديث في حفل عيد الميلاد ليلة الإثنين عندما رفعت نائبة ولاية ديلاوير، مدينة ويلسون-أنطون، لافتة كُتب عليها “وقف إطلاق النار” وبدأت بالصراخ على نائبة الرئيس.

وقالت مدينة ويلسون- أنطون: "سيدتي نائبة الرئيس، أنا ممثلة من ولاية ديلاوير. هل تعلمين أنهم في بيت لحم لا يحتفلون بعيد الميلاد؟ هل تعلمين أن الطفل يسوع في بيت لحم تحت الأنقاض؟ لماذا لا تشاركين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟".

وقاطعتها هاريس قائلا: "أنا أقدر رغبتك في أن يتم الاستماع إليك، ولكنني أتحدث الآن".

وفي مقطع فيديو أثناء إخراجها من الحدث، صرخت ويلسون-أنطون "يجب وقف إطلاق النار الآن".

 

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الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة
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15:46

الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها ضبطت في ميناء فيجو شمال غربي البلاد 7.5 طن من الكوكايين قادمة من أميركا الجنوبية ومخبأة داخل أسماك تونة مجمدة كان من المقرر توزيعها في أنحاء أوروبا.

15:46

الشرطة الإسبانية تضبط اكثر من سبعة اطنان من المخدرات داخل علب تونة

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها ضبطت في ميناء فيجو شمال غربي البلاد 7.5 طن من الكوكايين قادمة من أميركا الجنوبية ومخبأة داخل أسماك تونة مجمدة كان من المقرر توزيعها في أنحاء أوروبا.

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