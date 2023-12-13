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بالفيديو - صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم برازيلي وتصيب خمسة آخرين أثناء مباراة
بالفيديو - صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم برازيلي وتصيب خمسة آخرين أثناء مباراة
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بالفيديو - صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم برازيلي وتصيب خمسة آخرين أثناء مباراة

منوعات

2023-12-13 | 02:48
بالفيديو - صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم برازيلي وتصيب خمسة آخرين أثناء مباراة
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Aljadeed
بالفيديو - صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم برازيلي وتصيب خمسة آخرين أثناء مباراة

توفي لاعب كرة قدم برازيلي يبلغ من العمر 21 عاماً يدعى كايو هنريكي وأصيب خمسة لاعبين بجروح وحروق بعدما ضربت صاعقة رعدية أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم للهواة .

وكان كايو هنريكي، بحسب ما اشارت صحيفة محلية ، من فريق جابيرا الذي واجه فريق سانتو أنطونيو دا بلاتينا في المرحلة الأولى من كأس البرازيل.

وأظهر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل، بعد لحظات من الحادث، لقطات للاعبي جابيرا وهم يسقطون ويتلقون المساعدة.

وتلقى كايو هنريكي الإسعافات الأولية في الملعب لكنه توفي متأثرا بإصابته بعد حوالي ساعتين من تعرضه للصاعقة.

وقالت السلطات إن أحد المصابين في حالة حرجة.

وقال خوسيه دا سيلفا، عمدة بلدية سانتو أنطونيو دا بلاتينا حيث أقيمت المباراة، في بيان، إن البلدية تتضامن مع الضحايا، مؤكدا أنه تم بذل “كل الجهود” لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمصابين.

 

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