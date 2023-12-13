حتى 50 درجة مئوية تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا

وفي شمال منطقة الفولغا الروسية، في مقاطعتي كيروف وبيرم، يصل الصقيع إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. وفي كورغان، بسبب سوء الأحوال الجوية، تم نقل تلامذة المدارس إلى نظام التعليم عن بعد،

أما في مقاطعة سفيردلوفسك، أدى الصقيع إلى انفجار بطاريات التدفئة وتوقفها عن العمل.