حتى 50 درجة مئوية تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا
منذ بداية كانون الأول الجاري، انخفض مقياس الحرارة بمقدار 20 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي في المقاطعات الفيدرالية الشمالية الغربية والوسطى لروسيا الاتحادية، ولا تزال درجات الحرارة أكثر من 35 درجة مئوية تحت الصفر، وفق ما أفاده الموقع الإلكتروني "كراسنويارسك أونلاين".
وفي شمال منطقة الفولغا الروسية، في مقاطعتي كيروف وبيرم، يصل الصقيع إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. وفي كورغان، بسبب سوء الأحوال الجوية، تم نقل تلامذة المدارس إلى نظام التعليم عن بعد،
أما في مقاطعة سفيردلوفسك، أدى الصقيع إلى انفجار بطاريات التدفئة وتوقفها عن العمل.