بالفيديو - شابة تسطو على شاحنة تنقل 10 آلاف قطعة "دوناتس"

اتُهمت امرأة تبلغ 28 عاماً الخميس الماضي في استراليا بالسطو على شاحنة تحمل حوالي 10 آلاف كعكة "دوناتس".

وكانت سيارة التوصيل العادية متوقفة للتزود بالوقود في إحدى ضواحي سيدني، عندما صعدت الشابة الشرهة على متنها لتغادر مع الغلّة الطازجة.

وبعد أكثر من أسبوع، عثرت الشرطة على السيارة مهجورة في موقف للسيارات في ضواحي المدينة الأسترالية الكبرى.

وقد القي القبض على المرأة ووُجهت لها تهمة الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها، بحسب الشرطة.

وقالت إن كعكات الدوناتس التابعة لأحد فروع سلسلة أميركية شهيرة قد "دُمّرت" بالكامل.