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في السودان .. &quot;مجــ زرة&quot; تودي بحياة ثلاث فتيات في مركز إيواء للنازحين
في السودان .. "مجــ زرة" تودي بحياة ثلاث فتيات في مركز إيواء للنازحين
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في السودان .. "مجــ زرة" تودي بحياة ثلاث فتيات في مركز إيواء للنازحين

منوعات

2023-12-15 | 01:55
في السودان .. "مجــ زرة" تودي بحياة ثلاث فتيات في مركز إيواء للنازحين
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Aljadeed
في السودان .. "مجــ زرة" تودي بحياة ثلاث فتيات في مركز إيواء للنازحين

في السودان .. "مجــ زرة" تودي بحياة ثلاث فتيات في مركز إيواء للنازحين

عاشت مدينة سودانية ساعات مُرعبة بعد ارتكاب رجل مجزرة بحق ثلاث فتيات في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض.

وفي التفاصيل، وفق ما نقلت "العربية.نت" عن شهود عيان أن رجلاً انهال طعناً بلا رحمة على شقيقته وابنته وإحدى قريباته قبل أن يلوذ بالفرار هارباً من مسرح الجريمة المروعة.

وذكر شهود العيان أَن الواقعة المذكورة جرت بعد غروب الشمي أمس الأربعاء، داخل مدرسة ثانوية بمدينة الدويم، اتخذت كمركز إيواء المواطنين الفارين الخرطوم بسبب الحرب. وبدأت الحادثة المروعة بمشادة كلامية، وفي نوبة غضب استل الرجل سكيناً وانهال طعناً على إحدى الفتيات ولاحق الفتاة الثانية بطعنة قاتلة شقّت صدرها قبل أن يُلاحق الفتاة الثالثة بالطعنات. وأسفرت الجريمة الدامية عن مصرع فتاتين، فيما نُقلت الثالثة إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة حرجة.

وسادت أجواء الرعب والهلع داخل مركز الإيواء، ثم انتشر خبر الجريمة في أرجاء المدينة حتى وصل الخرطوم.

وأكدت مصادر أن الشرطة انتقلت إلى مسرح الجريمة فور تلقيها بلاغاً بالواقعة، وبدأت في استجواب الحاضرين ورفع متعلّقات الجريمة من مسرح الحادثة، بينما نشطت عناصر المباحث والتحقيقات الجنائية بالولاية في تقفي أثر المتهم الذي فر، بعد تعميم نشرة جنائية بأوصافه لتسهيل إلقاء القبض عليه تمهيداً للتحقيق معه، وكشف الملابسات والدوافع وراء ارتكابه الجريمة.

يذكر أن مدينة الدويم تقع بولاية النيل الأبيض، وتبعد 156 كلم تقريباً بالاتجاه الجنوبي للخرطوم.

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