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سائق &quot;ديليفري&quot; يقوم بعملية سرقة وكاميرا مراقبة تفضح فعلته
سائق "ديليفري" يقوم بعملية سرقة وكاميرا مراقبة تفضح فعلته
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سائق "ديليفري" يقوم بعملية سرقة وكاميرا مراقبة تفضح فعلته

منوعات

2023-12-15 | 01:59
سائق "ديليفري" يقوم بعملية سرقة وكاميرا مراقبة تفضح فعلته
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Aljadeed
سائق "ديليفري" يقوم بعملية سرقة وكاميرا مراقبة تفضح فعلته

سائق "ديليفري" يقوم بعملية سرقة وكاميرا مراقبة تفضح فعلته

كشفت كاميرا مراقبة عملية سرقة قام بها سائق توصيل طلبات "ديليفري" في أحد المنازل.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة (Metro) المحلية الصادرة في لندن، فإن السائق يعمل في توصيل الطلبات لدى شركة "أمازون" عندما دخل حديقة أحد المنازل في بلدة "سيلستون" القريبة من مدينة "نوتنغهام" شمالي إنجلترا وقام بسرقة أحد الطرود الموجودة هناك.

وبحسب مقطع الفيديو فإن عامل التوصيل دخل إلى حديقة المنزل ليترك طردين بالداخل كان صاحب المنزل على ما يبدو قد اشتراهما من "أمازون"، لكن العامل شاهد طرداً سابقاً موجوداً في المكان فما كان منه إلا أن وضع طردي "أمازون"، وقام بتوثيق تسليمهما وتصويرهما في المكان، ومن ثم سرق الطرد الثالث الذي كان موجوداً سلفاً وكان مصدره شركة أخرى.

وقالت جريدة "مترو" إنه تم القبض على سائق "أمازون" متلبساً بعد أن سرق الطرد من حديقة المنزل العائد لرجل يُدعى لويس رومان، وتبين بأن الطرد المسروق كان يحتوي على زجاجة من عطر ما بعد الحلاقة تبلغ قيمتها 90 جنيهاً إسترلينياً.

ووصف مدير المبيعات في شركة "أمازون" الحادث الذي وقع عند حوالي الساعة 4 من مساء يوم السبت 9 ديسمبر بأنه "لا يصدق". وقالت "أمازون" إنها تحقق في الأمر.

وقال رومان، الذي اشترى عطر ما بعد الحلاقة كهدية قبيل نهاية العام: "جاء رجل أمازون إلى الباب الأمامي، حيث تركتُ له ملاحظة تقول إن المساحة الآمنة هي في الحديقة الخلفية"، حيث قام بفتح البوابة ووضع كيسين ومن ثم أخذ الموجود سابقاً، ومن الممكن رؤيته وهو ينظر حوله.

وأضاف: "وضع طروده فوق جذوع الأشجار ونظرا إلى ما تركه سائق التوصيل الآخر ثم التقطه وخرج من البوابة".

وقال رومان إنه "مذعور" بشأن الطلب عبر الإنترنت في المستقبل، وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالمال، بل بحقيقة أن شخصاً ما سرق شيئاً عملت بجد من أجله.. لقد حصل على وظيفة موثوقة لتوصيل العناصر باهظة الثمن".

وتابع: "هذا يثير قلقي بشأن الطلب عبر الإنترنت. لا أستطيع أن أفهم كيف كان يعتقد أنه لن يتم القبض عليه".

وقال متحدث باسم شركة "أمازون" في بريطانيا: "لدينا معايير عالية جداً لمقدمي خدمات التوصيل الذين نعمل معهم وكيفية خدمتهم للعملاء.. نحن نحقق في الأمر".

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