تقرير يكشف أبرز ما بحث عنه الناس على غوغل في 2023... إليكم القائمة

حيث تصدرت "الحرب في إسرائيل وغزة" قائمة اتجاهات الأخبار لهذا العام في الولايات المتحدة والعالم، في حين كانت "ما هي حماس"، و "ما يحدث في إسرائيل" و "لماذا هاجمت حماس" من بين أهم طلبات البحث في الولايات المتحدة لهذا العام، بدءًا بـ "ما هو" أو "لماذا".

فيما كانت الغواصة تيتان التي انفجرت داخليا أثناء رحلة لرؤية حطام السفينة تيتانيك وأثارت بحثًا دوليًا واسع النطاق هي أهم اتجاهات الأخبار العالمية التالية بعد الحرب، تليها الزلزال المدمر بين تركيا وسوريا في فبراير والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وإليكم نظرة في الإنفوغرافيك على الأخبار الأكثر بحثًا عبر محرك البحث Google لعام 2023، نقلاً عن "سي أن أن بالعربي".