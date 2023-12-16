الشوكولاتة الداكنة صديقة للقلب... إليكم فوائدها

فيما تشير الأدلة المتراكمة إلى أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل. أي إذا كنت قلقًا من تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، وتقوم خلال يوم العمل بتحضير مشروب لنفسك في ماكينة القهوة المكتبية، فلا تخف من تناول الشوكولاتة الداكنة مع القهوة.

الشوكولاتة الداكنة غنية بمركبات الفلافانول التي قد تقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد على مرونة الشرايين وتقليل التصاق خلايا الدم البيضاء بالأوعية الدموية - وهما سببان شائعان لانسداد الشرايين، وفق ما كشفته دراسة حديثة.