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في تونس .. انهيار جزء من سور القيروان التاريخي ووقوع ضحـ ايا
في تونس .. انهيار جزء من سور القيروان التاريخي ووقوع ضحـ ايا
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في تونس .. انهيار جزء من سور القيروان التاريخي ووقوع ضحـ ايا

منوعات

2023-12-17 | 01:44
في تونس .. انهيار جزء من سور القيروان التاريخي ووقوع ضحـ ايا
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Aljadeed
في تونس .. انهيار جزء من سور القيروان التاريخي ووقوع ضحـ ايا

قضى ثلاثة عمال وأصيب اثنان آخران امس في انهيار قسم من السور المحيط بالمدينة القديمة في القيروان بوسط تونس، حسبما أفادت الحماية المدنية.

وتتألف المدينة القديمة في القيروان التي تأسست في القرن السابع الميلادي، من مساكن متجاورة وشوارع ضيقة ويحيط بها سور يمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات، بحسب اليونسكو.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة لوكالة فرانس برس إن "فريقا كان يقوم بأعمال ترميم، وتسبب سقوط السور في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين"، موضحا أن الحادث "قد يكون مرتبطا بالأمطار الغزيرة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية".

وأشار تريعة إلى فتح السلطات التونسية تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.

وبحسب تريعة، فقد انهار قسم من السور "يمتد 30 مترا وارتفاعه ستة أمتار" قرب باب الجلادين، ما تسبب في وفاة العمال الثلاثة بينما أصيب الاثنان الآخران بكسور ونقلا إلى المستشفى.

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