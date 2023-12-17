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بالفيديو - ثور طليق يعرقل حركة القطارات في أميركا
بالفيديو - ثور طليق يعرقل حركة القطارات في أميركا
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بالفيديو - ثور طليق يعرقل حركة القطارات في أميركا

منوعات

2023-12-17 | 01:57
بالفيديو - ثور طليق يعرقل حركة القطارات في أميركا
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Aljadeed
بالفيديو - ثور طليق يعرقل حركة القطارات في أميركا

شق ثور طليق طريقه إلى قضبان السكك الحديد في نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسي، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت يوم الخميس الماضي قبل أن يتم الإمساك به.

  فقد وقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الاطراف على القضبان في محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو الساعة.

وحاصرت عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومترات من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم يتضح على الفور كيف أصبح الثور طليقا، ومن هو مالكه، وأي تفاصيل أخرى بشأنه.

 
 

وتجدر الاشارة الى انها ليست هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على ثور طليق في نيوارك، ففي عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول في المدينة، وفق شبكة إن بي سي نيوز، التي أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول في أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.

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