بالفيديو - ثور طليق يعرقل حركة القطارات في أميركا

فقد وقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الاطراف على القضبان في محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو الساعة.

وحاصرت عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومترات من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم يتضح على الفور كيف أصبح الثور طليقا، ومن هو مالكه، وأي تفاصيل أخرى بشأنه.

After escaping slaughter & running along the tracks of Newark Penn Station, the cow—now named Ricardo—will live in peace at a NJ Sanctuary 🫶



Most cows aren’t so lucky. Don’t be who they’re running from, #GoVegan.pic.twitter.com/a5uXtYuWUL — PETA (@peta) December 14, 2023

وتجدر الاشارة الى انها ليست هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على ثور طليق في نيوارك، ففي عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول في المدينة، وفق شبكة إن بي سي نيوز، التي أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول في أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.