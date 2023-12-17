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فتى بريطاني يظهر بفرنسا بعد اختفائه ست سنوات .. ماذا حدث معه؟
فتى بريطاني يظهر بفرنسا بعد اختفائه ست سنوات .. ماذا حدث معه؟
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فتى بريطاني يظهر بفرنسا بعد اختفائه ست سنوات .. ماذا حدث معه؟

منوعات

2023-12-17 | 02:10
فتى بريطاني يظهر بفرنسا بعد اختفائه ست سنوات .. ماذا حدث معه؟
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Aljadeed
فتى بريطاني يظهر بفرنسا بعد اختفائه ست سنوات .. ماذا حدث معه؟

فتى بريطاني يظهر بفرنسا بعد اختفائه ست سنوات .. ماذا حدث معه؟

اعلنت الشرطة البريطانية إنها تتوقع عودة فتى من بريطانيا عثر عليه في جنوب فرنسا بعد أن اختفى قبل ست سنوات، إلى أسرته في شمال إنجلترا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن فر على ما يبدو من مجتمع روحاني في منطقة جبلية.

وكان الفتى أليكس باتي قد اختفى وهو في الحادية عشرة من عمره خلال عطلة مع والدته وجده في ملقة بإسبانيا في 2017، ولا يزال الجد والأم مطلوبين فيما يتعلق باختفائه.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إنهم يعملون مع السلطات الفرنسية لإعادة باتي لبريطانيا ولجدته، التي قالت وسائل إعلام بريطانية إنها الوصية القانونية عليه.

وقال كريس سايكس مساعد قائد شرطة مانشستر في المؤتمر الصحافي: "يتلقى رعاية جيدة من السلطات الفرنسية حالياً.. أولويتنا هي إعادته لبريطانيا ليعود لأسرته في أولدهام في أسرع وقت ممكن ومن المتوقع حدوث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة".

وذكرت صحيفة فرنسية أن سائق توصيل شاهد الفتى وهو يتجول عند طريق سريع في المنطقة المحيطة بمدينة تولوز جنوب فرنسا، بعد أن فر من مجتمع روحاني في جبال البرانس.

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