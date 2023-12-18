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منخفض جوي في طريقه إلى لبنان.. إليكم تفاصيل حالة الطقس
منخفض جوي في طريقه إلى لبنان.. إليكم تفاصيل حالة الطقس
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منخفض جوي في طريقه إلى لبنان.. إليكم تفاصيل حالة الطقس

منوعات

2023-12-18 | 01:28
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منخفض جوي في طريقه إلى لبنان.. إليكم تفاصيل حالة الطقس
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Aljadeed
منخفض جوي في طريقه إلى لبنان.. إليكم تفاصيل حالة الطقس

يؤثر على لبنان مرتفع جوي يستمر لغاية يوم الخميس، يترافق مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة.
ومن المتوقع أن يسيطر بعد ذلك على لبنان منخفض جوي، يترافق مع تساقط أمطار غزيرة برق ورعد وسيول، فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية ( ٢٠٠٠ مترا).

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة :  ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر
- الجوّ : قليل السحب يتحول غائم جزئياً بعد الظهر مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الرؤية: جيدة
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر مشمس والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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