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بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين
بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين
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بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين

منوعات

2023-12-19 | 15:34
بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين
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Aljadeed
بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين

بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين

تسببت عاصفة محملة برياح شديدة في الأرجنتين في تحريك طائرة وقلب درج صعود الركاب في مطار بوينس آيرس.

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام، فقد أظهر مقطع فيديو لحظة تحرك إحدى الطائرات - من طراز 737-700 - التابعة لشركة الطيران الأرجنتينية "Aerolineas Argentinas"، والتي كانت مركونة على أرض المطار إلا أنها تحركت بفعل الرياح الشديدة، كما ظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، أظهر الدرج المستخدم لصعود ونزول الركاب وهو ينقلب بعد اصطدام جناح الطائرة به.

يذكر أن رحلات دولية وداخلية عدة تم إلغاؤها وتوجيهها إلى مدن أخرى بسبب العاصفة الشديدة التي ضربت البلاد.

وكانت صحيفة "كلارين" قد أفادت في وقت سابق بأن عاصفة قوية بسرعة رياح تصل إلى 146 كيلومترا في الساعة اجتاحت ساحل الأرجنتين، وأدت إلى مصرع ما لا يقل عن 13 شخصا في مدينة باهيا بلانكا.

 

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