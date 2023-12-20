ساعات أبل محظورة... والسبب مفاجئ!

وتأتي هذه الخطوة بعد أمر صدر في تشرين الأول من لجنة التجارة الدولية الأميركية قد يمنع أبل من بيع ساعاتها بعد أن وجدت أن الأجهزة تنتهك حقوق براءات الاختراع لشركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو.

وأمام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حتى 25 كانون الأول لمراجعة القرار، لكن أبل قالت إنها تتخذ خطوات للامتثال في حالة بقاء الحكم. وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، الذي يتعامل مع القضية في إدارة بايدن، إن السفيرة كاثرين تاي "تدرس بعناية جميع العوامل في هذه القضية".

وإذا لم يعترض عليه المكتب، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 26 .

وقالت الشركة إنها ستوقف مبيعات الساعات من موقعها الإلكتروني بدءا من 21 كانون الأول ومن مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها بعد 24 من الشهر نفسه.

أما الطرز الأخرى التي لا تحتوي على مستشعر الأكسجين في الدم، مثل "أبل ووتش إس إي" فلن تتأثر بالنزاع.