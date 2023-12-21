إنقطاع خدمات منصة "إكس" عن مستخدمين حول العالم

يشهد لبنان استقراراً جوياً خلال النهار، قبل أن يتأثّر من منتصف الليل بمنخفض جويّ عالي الفعالية من حيث كمية الامطار الغزيرة جداً احياناً، مع برق ورعد وتشكّل سيول، فيما يبقى تساقط الثلوج على الجبال العالية +١٨٠٠ ~ ١٩٠٠ متر وما فوق.
عادت منصة "إكس" للعمل من جديد، بعد عطل مفاجئ لدى بعض المستخدمين حول العالم.
قالت شركة أبل إنها ستوقف مبيعات ساعتيها الذكيتين "سيريز 9" و"ألترا 2" في الولايات المتحدة اعتبارا من هذا الأسبوع، بينما تواجه نزاعا على براءة اختراع بخصوص تكنولوجيا تتيح للساعتين ميزة استشعار الأكسجين في الدم.