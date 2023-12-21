إنقطاع خدمات منصة "إكس" عن مستخدمين حول العالم



يشهد لبنان استقراراً جوياً خلال النهار، قبل أن يتأثّر من منتصف الليل بمنخفض جويّ عالي الفعالية من حيث كمية الامطار الغزيرة جداً احياناً، مع برق ورعد وتشكّل سيول، فيما يبقى تساقط الثلوج على الجبال العالية +١٨٠٠ ~ ١٩٠٠ متر وما فوق.

