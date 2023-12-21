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بيع قناع خشبي إفريقي بـ 4 ملايين يورو... كان مسنان باعاه مقابل 150 يورو في 2021
بيع قناع خشبي إفريقي بـ 4 ملايين يورو... كان مسنان باعاه مقابل 150 يورو في 2021
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بيع قناع خشبي إفريقي بـ 4 ملايين يورو... كان مسنان باعاه مقابل 150 يورو في 2021

منوعات

2023-12-21 | 14:24
بيع قناع خشبي إفريقي بـ 4 ملايين يورو... كان مسنان باعاه مقابل 150 يورو في 2021
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Aljadeed
بيع قناع خشبي إفريقي بـ 4 ملايين يورو... كان مسنان باعاه مقابل 150 يورو في 2021

صادق القضاء الفرنسي، يوم الثلاثاء الماضي، على مزاد بيع خلاله قناع منحوت إفريقي نادر بقيمة 4,2 ملايين يورو بعدما اشتراه تاجر سلع مستعملة بسعر 150 يورو، رافضا التماسا قدمته دولة الغابون التي شاركت في المحاكمة بصفتها طرفا ثالثا.

وبحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية فقد ذكرت محكمة أليس في جنوب فرنسا ان المالكين الأصليَّين للقناع، وهما رجل يبلغ 88 عاما وزوجته البالغة 81 عاما استدعيا تاجر سلع مستعملة عام 2021 للتخلص من الأشياء القديمة المتراكمة في منزلهما الثانوي، "لم يظهرا أي اهتمام في تقدير القيمة التاريخية والفنية العادلة" للقناع.

كما أن "إهمالهما وعدم مبالاتهما يميزان الطبيعة غير المبررة لطلبهما"، بحسب القرار القضائي الذي رد طلب الزوجين الراغبين بإلغاء البيع واسترداد المبلغ الذي دفعه المشتري، الذي ظل مجهول الهوية.

ومن بين قطع عدة تبدو بلا قيمة كبيرة، كان هناك قناع خشبي منحوت ينتمي إلى أحد الأسلاف، وهو حاكم استعماري سابق في أفريقيا، باعه الزوجان المسنان في نهاية المطاف في مقابل 150 يورو في سبتمبر 2021، إلى جانب رماح وسكين للختان ومنفاخ وآلات موسيقية.

ولمناسبة عملية بيع لقطع فنية أفريقية، اتصل تاجر السلع المستعملة بدار مزادات مونبلييه في جنوب فرنسا، التي أجرت على الإثر تحليلات متعمقة خلصت إلى أن هذا القناع يعود إلى القرن التاسع عشر، وقدّرت قيمته بمبلغ يتراوح بين 300 ألف و400 ألف يورو. وكانت التقديرات الأولية التي طلبها تاجر السلع المستعملة تتراوح بين 100 و600 يورو.

وخلصت المحكمة إلى عدم تقديم إثباتات كافية تظهر أن تاجر السلع المستعملة، "قبل البيع، (...) كان على علم بالقيمة الفريدة للقناع المباع".

وكان تاجر السلع المستعملة قد حدد السعر "بناء على مواقع إلكترونية متخصصة"، وعلى آراء مفوضي مزادات "لم يريدوا الاستحواذ على القطعة"، كما قالت محاميته، باتريسيا بيجو، خلال المحاكمة في نهاية أكتوبر، مؤكدة أن موكلها "ليس محترفا في التقييم أو الفن الإفريقي".

وأكدت المحكمة في حكمها أن تاجر السلع المستعملة "لم يكن لديه معرفة محددة بالفن الإفريقي".

وتدخلت جمهورية الغابون في المحاكمة للمطالبة بإلغاء البيع وإعادة القناع إلى البلاد، لكن المحكمة الفرنسية ردت هذا الطلب.

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