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صياد يفجـ ر مفاجأة بشأن طائرة ماليزية اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً..
صياد يفجـ ر مفاجأة بشأن طائرة ماليزية اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً..
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صياد يفجـ ر مفاجأة بشأن طائرة ماليزية اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً..

منوعات

2023-12-21 | 14:30
صياد يفجـ ر مفاجأة بشأن طائرة ماليزية اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً..
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Aljadeed
صياد يفجـ ر مفاجأة بشأن طائرة ماليزية اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً..

مضت أكثر من 9 سنوات على فاجعة الطائرة الماليزية التي فقدت قبالة سواحل جنوب أستراليا في 8 اذار ​2014، دون أن تصل السلطات المعنية إلى أي معلومة حول مصيرها أو تعثر حتى على شيء من حطامها.

الا ان صياداً أسترالياً مخضرماً كشف معلومات جديدة اذ زعم الصياد المتقاعد كيت أولفر، أنه عثر على قطعة كبيرة من جناح طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370.، حين كان يبحر بقاربه في أعماق البحار في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2014، بعد أشهر قليلة من اختفاء الطائرة.

وقال الرجل البالغ من العمر 77 عاما :" تمنيت لو أني لم أر هذا الشيء.. ولكن هذا ما حصل، فلقد كان جناح الطائرة"، مضيفاً أنه يستطيع أن يعطي السلطات الأسترالية إحداثيات المكان الذي اكتشف فيه الجناح بعد أكثر من تسع سنوات من العثور عليه. وأوضح أن الدافع وراء كشف معلوماته الآن يعود إلى رغبته في مساعدة عائلات الركاب الضحايا الذين كانوا على متن تلك الرحلة المشؤومة.

إلى ذلك، اشار الى أنه اتصل بهيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) بمجرد عودته إلى الميناء حينها قبل سنوات عديدة، لكن السلطات لم تعر اكتشافه أي اهتمام، وفق ما نقلت وسائل إعلام أسترالية

في المقابل، رأى أحد المسؤولين الأستراليين أن الرجل عثر على الأرجح على جزء من حاوية شحن سقطت من سفينة روسية في المنطقة.

وكان أولفر عثر على ما قال إنه جناح الطائرة على بعد حوالي 55 كيلومترًا غرب بلدة روب في جنوب أستراليا، التي تعتبر منطقة صيد.

يشار إلى أن عمليات البحث عن الطائرة المفقودة في جنوب المحيط الهندي، حيث يعتقد أنها سقطت، كانت انتهت في يناير 2017 دون التوصل إلى أي معلومة.

وقد أتى ذلك، بعد أن كلف البحث المشترك الذي أجرته أستراليا وماليزيا والصين 200 مليون دولار.

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