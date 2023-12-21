مذيعة أسترالية تفصل من عملها على خلفية منشورات داعمة لفلسطين

ونقلت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”، عن متحدث "آي بي سي" قوله إن لطوف تعمل مع الإذاعة بموجب "عقد قصير الأجل"، مضيفاً: "لن تعمل أنطوانيت لطوف، المذيعة المؤقتة للإذاعة في اليومين المتبقيين هذا الأسبوع".

واللافت في فصل المذيعة الأسترالية لطوف أنه جاء بعد نشرها منشوراتها الداعمة لفلسطين، اذ شاركت لطوف تدوينات حول قرار فصلها الصادر من الإذاعة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن "خيبة أملها" بسبب فصلها.

وذكرت لطوف أن إذاعة "أي بي سي" فصلتها بشكل غير عادل، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الإذاعة.