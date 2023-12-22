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عاصفة تعطل خدمات قطارات ألمانيا.. وشجرة الكريسماس تقـ ـتل إمرأة غربي بلجيكا
عاصفة تعطل خدمات قطارات ألمانيا.. وشجرة الكريسماس تقـ ـتل إمرأة غربي بلجيكا
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عاصفة تعطل خدمات قطارات ألمانيا.. وشجرة الكريسماس تقـ ـتل إمرأة غربي بلجيكا

منوعات

2023-12-22 | 05:36
عاصفة تعطل خدمات قطارات ألمانيا.. وشجرة الكريسماس تقـ ـتل إمرأة غربي بلجيكا
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Aljadeed
عاصفة تعطل خدمات قطارات ألمانيا.. وشجرة الكريسماس تقـ ـتل إمرأة غربي بلجيكا

واجه المسافرون بالسكك الحديدية قبل عيد الميلاد في أجزاء من ألمانيا اضطرابات بينما تجتاح عاصفة شمال أوروبا، ما أدى إلى سقوط أشجار وإثارة تحذيرات من فيضانات على ساحل بحر الشمال.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية دويتشه بان إن هناك إلغاءات على مسارات هامبورغ وهانوفر إلى فرانكفورت وميونيخ، في حين لم يتم تشغيل خدمات المسافات الطويلة من هامبورغ شمالاً إلى كييل وفلينسبورغ، من بين اضطرابات أخرى.
وذكرت الشركة أن الأشجار المتساقطة تسببت في إتلاف الأسلاك الكهربائية العلوية أو سد المسارات إلى حد كبير في شمال ألمانيا، و أيضاً في ولاية هيسن بوسط البلاد.
وحدثت بعض التأخيرات في وقت متأخر من مساء الخميس في مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا، على الرغم من عدم حدوث أي إلغاءات نتيجة للعاصفة، وقالت الشركة المشغلة للمطار إن العمل كان كالمعتاد صباح الجمعة.
وفي هامبورغ، غمر نهر إلبه الشوارع المحيطة بسوق السمك بالمدينة، حيث وصلت المياه إلى ارتفاع الخصر في بعض الأماكن.
وحذرت السلطات الألمانية من ارتفاع الأمواج بما يصل إلى 3 أمتار (حوالي 10 أقدام) أو أكثر فوق متوسط المد العالي في أجزاء من ساحل بحر الشمال يوم الجمعة.
وفي أودينار غربي بلجيكا، انهارت شجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 20 مترًا (65 قدمًا) على 3 أشخاص في سوق مزدحم في وقت متأخر من الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا وإصابة شخصين آخرين.
وقال عمدة المدينة مارنيك دي موليميستر: "لقد أدت الرياح والأمطار الغزيرة إلى انهيار الشجرة". تم إلغاء سوق عيد الميلاد على الفور.
في هولندا، غمرت المياه شوارع محيطة بالموانئ خلال الليل في بعض بلدات بحر الشمال بما في ذلك شيفينينجن، وهي ضاحية ساحلية لمدينة لاهاي.
وبعيدًا عن الساحل، ورد أن امرأة أصيبت بجروح خطيرة الخميس بسبب سقوط شجرة في بلدة ويلب الشرقية، وتم إغلاق حاجز العاصفة الضخم الذي يحمي روتردام من ارتفاع منسوب سطح البحر تلقائيًا لأول مرة بسبب ارتفاع منسوب المياه - مما يعني أن جميع حواجز العواصف الستة الرئيسية التي تحمي هولندا المنخفضة تم إغلاقها في نفس الوقت.
وقالت هيئة المياه والبنية التحتية في البلاد إن هذه أيضا سابقة هي الأولى من نوعها. بحلول صباح الجمعة، فُتحت جميع الحواجز الستة مرة أخرى مع هدوء الرياح.
وأدت الرياح العاتية الخميس إلى تعليق الرحلات الجوية في أجزاء من المملكة المتحدة وتعليق خدمات القطارات وتوقف العبارات الاسكتلندية.

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