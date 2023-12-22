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بالفيديو - مدرسة بريطانية تعاقب تلميذاً وضع علم فلسطين على صدره
بالفيديو - مدرسة بريطانية تعاقب تلميذاً وضع علم فلسطين على صدره
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بالفيديو - مدرسة بريطانية تعاقب تلميذاً وضع علم فلسطين على صدره

منوعات

2023-12-22 | 09:25
بالفيديو - مدرسة بريطانية تعاقب تلميذاً وضع علم فلسطين على صدره
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Aljadeed
بالفيديو - مدرسة بريطانية تعاقب تلميذاً وضع علم فلسطين على صدره

أغلقت مدرسة بريطانية أبوابها مبكراً قبل عطلة عيد الميلاد بسبب مظاهرة خرجت بعد اتهامها بمعاقبة تلميذ عمره 8 سنوات، رفض إزالة العلم الفلسطيني عن معطفه.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن مجموعة من الأهالي تظاهروا أمام مدرسة "باركلي" الابتدائية في ليتون في العاصمة لندن، وذلك بعد انتشار واسع لمقطع فيديو على "تيك توك" (حذف لاحقاً)، يظهر تعرض أحد التلاميذ "للتنمر والمضايقات من المدرسين لأنه فلسطيني".
وهتف الأشخاص الذين تظاهروا أمام مبنى المدرسة، بعبارات مثل: "باركلي باركلي.. عار عليكم"، و"المدرسون والعائلات يجب أن يتحدوا، التعليم حق للجميع".
 
وأشار المقطع أيضا الى أن 170 من أولياء الأمور وقّعوا شكوى ضد المدرسة تتعلق بمخاوفهم بشأن "حرية التعبير والإسلاموفوبيا".
وشهد وسط العاصمة البريطانية لندن، يوم 29  تشرين الأول العام الجاري، تظاهر عشرات الآلاف للمطالبة بوقف إطلاق النار في ‏قطاع غزة، وأعرب الكثير من المشاركين في التظاهرة عن غضبهم من رفض الحكومة البريطانية دعم ‏هذا الاتفاق.‏
 

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