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مشهد مذهل لهالة جليدية تحيط بالشمس
مشهد مذهل لهالة جليدية تحيط بالشمس
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مشهد مذهل لهالة جليدية تحيط بالشمس

منوعات

2023-12-24 | 02:08
مشهد مذهل لهالة جليدية تحيط بالشمس
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Aljadeed
مشهد مذهل لهالة جليدية تحيط بالشمس

كشفت وكالة ناسا الأميركية عن لقطة مذهلة، لـ"هالات الجليد" في بافاريا جنوب ألمانيا، في ظاهرة نادرة ناجمة عن بلورات الماء المتجمدة في الهواء، مبينة أنها صورة نادرة لأنها التقطت هالات متعددة دفعة واحدة.

فقد التقط المصور الألماني باستيان ويرنر، الحدث النادر، وقال في منشور على حسابه في "إنستغرام": "كنت أركض كالمجنون عبر الثلوج العميقة عندما لاحظت الضباب الجليدي في نهاية جلسة التصوير في سانت كولمان، مضيفاً "نادرا ما أقوم بتقييم صورتي الخاصة بـ 10/10، لكنها في الحقيقة تستحق ذلك. واجهت الكثير هذا العام، لكنني لم أتوقع شيئا كهذا!".

ويوم الأربعاء الماضي، اختارت ناسا اللقطة لموقعها الإلكتروني "صورة اليوم لعلم الفلك" (APOD)، والذي يقوم بتحميل صورة جديدة يوميا، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وفي ظل درجات حرارة باردة بما فيه الكفاية - أقل من 0 درجة مئوية - سيتجمد الماء في الهواء ويتحول إلى جليد، ما يخلق ضبابا خافتا.

وقد لا تكون جزيئات الجليد هذه ثقيلة بدرجة كافية لتسقط على الأرض، لذا تظل معلقة في الهواء ويمكنها التقاط ضوء الشمس، لينعكس وينكسر، ويغير اتجاهه عندما يضرب البلورات، وينتج عن ذلك هالة جليدية.

وتظهر في الصورة هالتان جليديتان بارزتان، وكذلك أقواس متعددة، بما في ذلك القوس الأفقي الموازي للأرض.

يشار إلى أنه يمكن أن تتراوح أشكال هذه المظاهر البصرية من الحلقات إلى الأقواس وحتى البقع في السماء.

 

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