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بالفيديو - قرش يهاجم رجلا وسط البحر
بالفيديو - قرش يهاجم رجلا وسط البحر
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بالفيديو - قرش يهاجم رجلا وسط البحر

منوعات

2023-12-24 | 05:01
بالفيديو - قرش يهاجم رجلا وسط البحر
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Aljadeed
بالفيديو - قرش يهاجم رجلا وسط البحر

بالفيديو - قرش يهاجم رجلا وسط البحر

كشف مقطع فيديو تم تصويره بالصدفة تفاصيل هجوم مميت لـ"سمكة قرش" أودى بحياة رجل سبعيني كان يسبح في مياه Ixtapa Zihuatanejo  في المكسيك.

وكان الكندي جوزيف بينينز، 76 عامًا، يسبح في 14 الشهر الحالي عندما عضه حيوان مفترس قضم معظم ساقه، فيما كانت سيدة تستمع بوقتها مع طفلتها على الشاطئ.

وتم تصوير الحادث المميت في خلفية مقطع فيديو لسيدة تدعى مارلين لوفيانو وهي تلعب مع ابنتها الصغيرة على الشاطئ.

كما أظهرت اللقطات المرعبة بينينز وهو يسبح ويلوح طلبا للمساعدة قبل أن يتم جره تحت الماء، وفقا لما ذكره موقع "نيويورك بوست".

الى ذلك قالت لوفيانو التي صورت الفيديو بالصدفة: "كنا نستمتع بالصباح على الشاطئ، لكننا سمعنا شيئا ما في البحر"، مضيفة أنه بعد ذلك تم إنقاذ الرجل لكنه كان ينزف بشكل كبير.

وأضافت "عندما أخرجوه من البحر، كان الجرح واضحا بالفعل. لقد لاحظت أنه لم يعد هناك أي دماء تخرج"، مبينة أنه نزف حتى الموت.

وقد توفي الرجل بسبب نزيف الدم، بينما عولجت رفيقته التي تعرضت للعض من نفس المخلوق في المستشفى.

وكان يعتقد في البداية أن سمكة قرش هي المسؤولة، لكن الأطباء وجدوا أن الإصابات أكثر اتساقا مع عضة تمساح.

 
 

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