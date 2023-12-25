بالفيديو - "سانتا كلوز" يقبض على تجار مخدرات!

لجأ أحد أفراد الشرطة في بيرو إلى التنكر بزي سانتا كلوز في عمليات مداهمة ضد تجار المخدرات، وقد ادت العملية لاعتقال مشتبهين ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات.

ونفذ فريق من الشرطة البيروفية، ارتدى أحدهم زي "سانتا كلوز" (بابا نويل) لكي لا يلاحظه أحد، عملية ضد عصابة من تجار المخدرات في بلدة شمال ليما العاصمة البيرو، كما ذكرت السلطات.

واستطاع عناصر الشرطة من مباغتة رجلين يبيعان المخدرات في منزل في "هوارال"، على بعد حوالي 70 كيلومتراً من ليما، بحسب لقطات رسمية.

الى ذلك قال العقيد والتر بالومينو، وهو رئيس وحدة في الشرطة الوطنية البيروفية للصحافيين "تنكر أحد أعضاء مجموعة تيرنا (في الشرطة) بزي سانتا كلوز حتى لا يلاحظه أحد في هذا الحي الخطر"، وأردف أن "هذه الاستراتيجية كُللت بالنجاح".

وكسر الشرطي، الذي كان يرتدي زي "سانتا كلوز" باب المنزل وقام توقيف أحد المشتبه بهم، وخلال العملية، أوقف رجلان وضبطت مئات حزم المخدرات التي لم تحدد السلطات قيمتها بعد، فيما وقدم أحد الأشخاص المعتقلين للصحافة.

يذكر أنه منذ فترة، تستهدف الشرطة البيروفية بانتظام مجرمين مفترضين عبر استخدام وسيلة التنكر والقيام بعمليات تطلقها في مواعيد خاصة.

ففي 31 ايلول ، نفذت عملية مماثلة في مناسبة احتفال "هالوين"، ضد تجار مخدرات أيضاً.