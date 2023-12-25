فيديو يوّثق لحظات التوتر والإشكال في الشارع اللبناني بين بابا نويل ومواطن!

يحتاج الجسم خلال موسم الشتاء إلى تغذية كافية للحفاظ على لياقته البدنية والشعور بالدفء والقدرة على مقاومة الطقس البارد، لذا فعليكم بهذه الأطعمة الشائعة، التي يمكن أن تساعد على البقاء دافئًا وبصحة جيدة خلال فصل الشتاء وهي كالآتي، حسب ما نشرته "Times of India".



