فيديو يوّثق لحظات التوتر والإشكال في الشارع اللبناني بين بابا نويل ومواطن!

يحتاج الجسم خلال موسم الشتاء إلى تغذية كافية للحفاظ على لياقته البدنية والشعور بالدفء والقدرة على مقاومة الطقس البارد، لذا فعليكم بهذه الأطعمة الشائعة، التي يمكن أن تساعد على البقاء دافئًا وبصحة جيدة خلال فصل الشتاء وهي كالآتي، حسب ما نشرته "Times of India".
حطمت العاصمة الصينية بكين رقمها القياسي الذي سجلت فيه درجات حرارة تحت الصفر لأطول عدد من الساعات خلال الشهر الحالي منذ عام 1951، وذلك بعد أن اجتاحت البلاد موجة باردة تلتها عواصف ثلجية جعلتها تسجل درجات حرارة تميل نحو أدنى مستوياتها تاريخيا.
تحتجز السلطات الأمنية التركية منذ يومين رجلاً لاتهامه بدفع صديقته من أعلى قمة منحدر في منطقة سياحية داخل البلاد، عندما رفضت قبول عرضه بالزواج منها.