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كرت شخصي لبوتين بمليوني روبل في مزاد علني... كتب عليه رقم هاتفه بخط يده
كرت شخصي لبوتين بمليوني روبل في مزاد علني... كتب عليه رقم هاتفه بخط يده
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كرت شخصي لبوتين بمليوني روبل في مزاد علني... كتب عليه رقم هاتفه بخط يده

منوعات

2023-12-26 | 01:49
كرت شخصي لبوتين بمليوني روبل في مزاد علني... كتب عليه رقم هاتفه بخط يده
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Aljadeed
كرت شخصي لبوتين بمليوني روبل في مزاد علني... كتب عليه رقم هاتفه بخط يده

كرت شخصي لبوتين بمليوني روبل في مزاد علني... كتب عليه رقم هاتفه بخط يده

أعلن خبير المزادات بمدينة بطرسبورغ الروسية بيع كرت شخصي للرئيس فلاديمير بوتين يعود لفترة عمله مستشارا إعلاميا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد، بمليوني روبل (نحو 22 ألف دولار أميركي).

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، قال فينيست تسيغانكوف: "لقاء مليوني روبل بيع الكرت، وكان وقت المزايدة طويلا، حوالي 5 دقائق، وهذا وقت طويل جدا بالنسبة للمزاد الذي توقف عند هذا المبلغ".

وعلى الكرت أرقام هواتف بوتين مكتوبة بخط يده، ويعود الكرت إلى الفترة التي عمل فيها بوتين مستشارا للعلاقات الدولية لمجلس مدينة لينينغراد، بطرسبورغ حاليا.

كما كتب على البطاقة: "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. مستشار العلاقات الدولية لرئيس مجلس النواب في مدينة لينينغراد".

وكان بوتين عمل مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد عامي 1990 و1991، عندما كان يرأسه رئيس مجلس مدينة لينينغراد أناتولي سوبتشاك.

وقد ولد فلاديمير بوتين في 7 تشرين الاول  عام 1952 في مدينة لينينغراد وبعد أن أنهى دراسته في كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية عام 1975، التحق بوتين بجهاز أمن الدولة، حيث تم إيفاده إلى ألمانيا الشرقية وعمل هناك رئيسا لحرس السفارة السوفييتية بين 1985 و1990.

ومنذ عام 1990، عمل مساعدا لرئيس جامعة لينينغراد الحكومية للشؤون الخارجية، ثم مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد.

وترأس منذ حزيران عام 1991 لجنة العلاقات الخارجية في إدارة مدينة بطرسبورغ، كما عمل منذ عام 1994 نائبا لرئيس حكومة بطرسبورغ.

 
 

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