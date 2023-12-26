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فوضى أمراض عالمية.. &quot;حمى الببغاء&quot; تثير القلق في هذه الدولة
فوضى أمراض عالمية.. "حمى الببغاء" تثير القلق في هذه الدولة
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فوضى أمراض عالمية.. "حمى الببغاء" تثير القلق في هذه الدولة

منوعات

2023-12-26 | 06:23
فوضى أمراض عالمية.. "حمى الببغاء" تثير القلق في هذه الدولة
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Aljadeed
فوضى أمراض عالمية.. "حمى الببغاء" تثير القلق في هذه الدولة


تنتشر حمى الببغاء في السويد مع مخاوف من احتمال انتشار المرض على نطاق أوسع، حيث تم الإبلاغ منذ أيلول عن 25 حالة إصابة بالمرض منها 12 حالة في كانون الأول وحده.

وينتقل المرض، الذي تسببه بكتيريا تسمى "Chlamydophila psittaci"، بشكل رئيسي من الطيور إلى البشر عبر الجزيئات المحمولة جوا من براز الطيور البرية المصابة.
وفي حديثه لصحيفة "التلغراف"، قال البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا: "قد يكون انتقال العدوى من إنسان إلى آخر أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا".
وحمى الببغاء مرض تنفسي يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي حاد والتهاب السحايا، كما أنه يشكل خطرا كبيرا على الأجنة بنسبة 80 بالمئة وعلى الأمهات بنسبة 8 بالمئة.
كما أنه يؤدي إلى موت 90 بالمئة من الطيور الصغيرة المصابة.
ومن بين 45 حالة تم تسجيلها في السويد في وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير أن 28 حالة كانت ناجمة عن التعامل مع الدواجن أو الطيور في الأقفاص، وفقا لمسؤولي الصحة العامة السويديين.

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